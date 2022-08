ONE PIECE: RED esordisce in bellezza ai botteghini, 2,25 miliardi di yen incassati

Si è parlato per lungo tempo di ONE PIECE: RED, la nuova pellicola dell'universo di Eiichiro Oda che stavolta riporta a galla un personaggio in particolare. Sono molte le informazioni su Shanks che sono state rivelate in questo film, e in molti non vedevano l'ora di capire quale fosse il rapporto tra l'imperatore e Uta.

Proprio questo - oltre al fatto di essere una pellicola appartenente all'universo di ONE PIECE - ha spinto molti appassionati ad andare al cinema in Giappone negli ultimi giorni. Grazie a questo, ONE PIECE: RED si è classificato al primo posto nei botteghini di madrepatria durante il suo weekend d'apertura. Il film ha venduto ben 1,58 milioni di biglietti e facendo così ha incassato 2,254 miliardi di yen, corrispondenti più o meno a 16,4 milioni di euro, tutto questo in appena due giorni.

Sempre in appena due giorni, il film ha incassato incassato il 78% in più del suo predecessore ONE PIECE: STAMPEDE in tre giorni, confermando quindi un guadagno crescente. È stato inoltre uno dei migliori esordi nel panorama dei film d'animazione in Giappone, con soltanto Demon Slayer molto più in alto in quanto a incassi.

Nel film, una delle tante informazioni rivelate su Shanks è la sua taglia di diversi anni prima.