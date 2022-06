ONE PIECE: RED, una nuova era di felicità nel nuovo trailer del film con Shanks

Ci sono ancora tante domande di cui i fan aspettano una risposta in ONE PIECE: RED, il nuovo film originale creato da Eiichiro Oda che punterà i riflettori su Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, e la figlia Uta. In attesa dell'arrivo del film in Italia, ecco il nuovo trailer ufficiale.

Come vi avevamo preannunciato nella giornata di ieri attraverso una notizia dedicata su ONE PIECE: RED, l'evento speciale si è tenuto oggi puntuale alle 12 ore italiane. I doppiatori dei Mugiwara, insieme, hanno svelato al mondo il nuovo trailer promozionale del film che debutterà in Giappone il 6 agosto. Prima di mostrarvi la clip in questione, vi ricordiamo che OP: RED arriverà anche in Italia grazie ad Anime Factory nella stagione autunnale, ovvero in un periodo compreso tra settembre e dicembre.

Ad ogni modo, la nuova clip rilasciata dalla produzione, dalla durata di un minuto esatto, punta i riflettori su Uta, la figlia di Shanks il Rosso nonché amica di vecchia data di Rufy. Uta è la più grande cantante del mondo e il suo obiettivo dichiarato è quello di portare la felicità e l'allegria a tutti attraverso le sue canzoni. Il film, ambientato nell'Isola della Musica Elegia, non mancherà momenti d'azione e colpi di scena, con i Mugiwara protagonisti di nuovi combattimenti.

E voi, invece, che aspettative avete per questa pellicola? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.