ONE PIECE: RED, il film conquista anche Mercedes in una collaborazione speciale

ONE PIECE: RED è l'ambizioso film di TOEI Animation che conta di proporre sul grande schermo la figura di Shanks il Rosso, l'enigmatico Imperatore a cui Eiichiro Oda ha concesso finora pochissimo screen-time. Ad ogni modo, per sponsorizzare il lungometraggio, la produzione ha optato per collaborazioni d'eccezione.

Per sponsorizzare la pellicola, infatti, il comitato ha contattato Mercedes-Benz per una partnership d'eccezione. La casa automobilistica tedesca, dunque, ha deciso di personalizzare un modello del suo ultimo SUV elettrico, la EQB, con un tema particolare. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, tinge la vettura con una livrea originale ispirata al film atteso al debutto ad agosto in Giappone con il tipico colore rosso e Rufy, il protagonista, all'anteriore e Shanks e la figlia, Uta, sul posteriore.

Si tratta di una collaborazione davvero particolare ma che ribadisce ulteriormente la popolarità del capolavoro di Eiichiro Oda che è riuscito a coinvolgere anche un colosso delle automotive nella campagna promozionale. Cogliamo l'occasione per ricordarvi, inoltre, che ONE PIECE: RED è atteso al debutto in Italia nella stagione autunnale grazie ad Anime Factory che ha acquistato i diritti per la distribuzione della pellicola in esclusiva nel Bel Paese.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa partnership, vi piace la Mercedes-Benz EQB personalizzata? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.