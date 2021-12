ONE PIECE RED: il film sarà il primo ad avere Jinbe come membro dei Mugiwara

Il franchise di ONE PIECE continua a crescere di anno in anno, registrando cifre stratosferiche. Il 2021 in particolare si è rivelato un anno centrale per l’opera di Eiichiro Oda, grazie ai traguardi del 1000esimo capitolo e del 1000esimo episodio, all'importanza degli eventi raccontati nel manga, e all’annuncio del nuovo film ONE PIECE: RED.

Sebbene si sappia ancora ben poco della pellicola in questione, prendendo in considerazione il nome appare evidente un riferimento al personaggio di Shanks il Rosso, uno dei pirati più potenti dell’intero universo piratesco ideato da Oda, nonché uno dei quattro Imperatori. Ovviamente la storia girerà attorno alle avventure dei Mugiwara, tra cui sarà presente anche Jinbe, come evidente dai character design diffusi durante il Jump Festa 2022.

L’uomo pesce è entrato a far ufficialmente parte della ciurma nel corso della saga di Whole Cake Island, e finalmente potrà debuttare proprio in quanto membro dei Mugiwara anche sul grande schermo. Fortunatamente Jinbe è riuscito ad arrivare al fianco dei suoi compagni ad Onigashima, l'isola dominata da Kaido, dove si sta consumando da diversi capitoli la guerra per la libertà di Wano, mentre Luffy lotta con l'Imperatore per decidere chi guiderà la nuova era della pirateria.

Infine vi lasciamo ai commenti del regista e dello sceneggiatore di ONE PIECE: RED.