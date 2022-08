ONE PIECE RED: il film è perfetto per avvicinarsi alla serie secondo il producer

Mentre ONE PIECE: RED continua ad attirare milioni di spettatori nei cinema del Giappone, il producer Shinji Shimizu ha partecipato a delle interviste, rivelando dei dettagli sulle diverse fasi della produzione, soffermandosi in particolare sull’idea iniziale che ha spinto a realizzare una storia così originale all’interno del franchise.

Parlando in generale dell’opera ideata da Eiichiro Oda, Shimizu ha fatto un ragionamento dal quale emerge immediatamente l’approccio utilizzato anche in pre-produzione: “il manga quest’anno compie 25 anni di serializzazione, e anche la serie anime è in circolazione da 23 anni. Quindi l’età media dei fan è aumentata nel corso degli ultimi 20 anni. Abbiamo 1000 episodi. Il pubblico dei giovani, forse ha sentito parlare di ONE PIECE, ma non conosce a fondo la serie e non hanno l’opportunità di affezionarsi ai personaggi. Questo nuovo film, per me, offre la possibilità di avvicinarsi al franchise”.

Quando è stato chiesto al producer quale fosse l’elemento del film che potrebbe attirare più persone, lui ha detto: “La musica. Credo sia una delle maggiori componenti della pellicola. I film precedenti non davano grande attenzione alla musica. Penso che possa colpire sia i fan della serie, ma anche attirare la nuova generazione”.

Per concludere vi lasciamo alle opinioni di Shimizu sul lavoro svolto su ONE PIECE: Stampede e RED.