ONE PIECE: RED è il film più redditizio di TOEI Animation, ecco i numeri della pellicola

A nemmeno un mese dalla premiere nei cinema giapponesi, ONE PIECE: RED ha già conquistato il suo posto nella storia. Il successo del quindicesimo film del franchise è senza precedenti e i numeri ottenuti al box office lo eleggono come la miglior produzione di sempre di TOEI Animation.

Se ONE PIECE: RED ha convinto persino il papà di Oda, allora l'ultimo lungometraggio dedicato a Rufy e compagni deve realmente meritare un posto tra i più grandi di sempre. Al botteghino giapponese il film ha incassato una cifra che supera gli undici miliardi di yen, che al cambio attuale si traducono nella sbalorditiva cifra di ben 83 milioni di dollari statunitensi.

In proiezione da meno di 30 giorni, ONE PIECE: RED ha venduto già 7,2 milioni di biglietti, superando il successo di Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time e diventando il decimo anime movie più redditizio della classifica giapponese.

Sebbene sia ancora lontano dai risultati imparagonabili di Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train, ONE PIECE: RED è già nella storia per essere diventato il film più proficuo mai distribuito da TOEI Animation. Il successo del film è stato celebrato dal tweet che trovate in calce all'articolo, ma i suoi numeri sono ancora all'inizio. Difatti, ONE PIECE: RED deve ancora arrivare in Italia e nel resto del mondo.