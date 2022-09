ONE PIECE: RED, il film risuona sui campi di football grazie ad un incredibile crossover

Il travolgente successo di ONE PIECE: RED continua a crescere e a raggiungere sempre più appassionati in giro per il mondo, e mentre questa popolarità raggiunge vette straordinarie persino per un gigante come TOEI Animation, il franchise ha dato il via ad una collaborazione molto speciale, coinvolgendo le squadre degli USC Trojans.

Spesso alcuni sportivi e personalità di spicco del settore portano gli anime sui rispettivi campi, indossando abiti che richiamano i design dei protagonisti o citandoli assumendo le loro pose. Stavolta, però, si tratta di un crossover ufficiale tra il mondo dell’animazione dei Mugiwara e quello del football, in quanto la banda dell’Università della California del Sud suonerà tre tracce musicali dalla colonna sonora del film e della serie.

Oggi, sabato 3 settembre, durante la cerimonia d’apertura della nuova stagione sportiva verranno riprodotti “We Are!”, “New Genesis”, che sta sbaragliando ogni record della storia della musica giapponese, e “Over The Top”. A commentare l’evento è stato Drew Dehart, general manager e vice presidente di USC Sports Properties e Playfly Sports: “siamo orgogliosi di aver stretto una partnership con un’azienda come Toei Animation Inc. per promuovere il film ONE PIECE: RED attraverso una performance dal vivo della banda degli USC Trojan. I Trojans sono emozionati di far parte della ciurma di Cappello di Paglia per l’apertura della stagione!”.

Anche Lisa Yamatoya, direttore del marketing globale alla TOEI Animation, ha voluto condividere l'emozione per un evento del genere: “siamo entusiasti di collaborare con USC per celebrare ONE PIECE: RED con uno show organizzato durante il weekend del Labor Day per l’inizio della nuova stagione sportiva”.



Ricordiamo infine che ONE PIECE: RED arriverà a Lucca Comics con una sorpresa per i fan.