ONE PIECE: RED è il nuovo film della saga in arrivo nel 2022, i primi dettagli leakati

È un periodo d'oro per ONE PIECE. Negli ultimi giorni, Toei Animation sta caricando i fan con locandine e trailer di ONE PIECE 1000. Quello dell'anime sui pirati di Eiichiro Oda è un traguardo enorme, che pochi hanno raggiunto nella storia. In aggiunta, sono arrivate nuove informazioni sul live action Netflix. Eppure non è finita qui.

Da qualche giorno circolavano voci insistenti su un film di ONE PIECE, il quindicesimo della serie. Queste voci si sono amplificate quando, per fare un countdown in vista dell'episodio 1000, Toei Animation ha pubblicato dei poster con i protagonisti. Solo che, in questi poster, era palese la scritta "OP FILM SOON", ovvero un film di ONE PIECE a breve. Il leaker Scotch Informer ha pubblicato logo, nome e messaggio di Eiichiro Oda.

Il film si chiamerà ONE PIECE: RED, con il logo che potete osservare in basso. La parola RED ha un font diverso dai precedenti e, come si può notare, presenta sulla D tre cicatrici, come quelle di Shanks il Rosso. ONE PIECE: RED esordirà il 6 agosto 2022 nei cinema giapponesi, quindi tra meno di un anno.

Infine, Oda ha accluso un messaggio per l'evento: "Stiamo preparando un film, RED! Sono stanco di disegnare uomini vecchi! (Ride) Fatemi disegnare qualche personaggio femminile! Il personaggio che stiamo preparando è su questo genere! Ed è stato quello l'inizio. Sapevate che il regista Taniguchi Goro, che rappresenta l'opposto del lavoro di ONE PIECE, è stata in realtà la prima persona al mondo a rendere Rufy un anime? Ora ci saranno novità che vi sorprenderanno. Il nuovo film, RED! Attendetelo mentre vi immaginate di cosa parla. Eiichiro Oda."