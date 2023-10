ONE PIECE RED: il film torna in sala e conquista ancora una volta le prime posizioni

Originale e divertente, ONE PIECE: RED si è rivelato un vero e proprio trionfo, diventando in breve tempo la pellicola più redditizia del franchise, con milioni di biglietti venduti in tutto il mondo e incassi da record. Un successo che ha convinto Toei a riportare nelle sale giapponesi l’avventura musicale dei Mugiwara, ed ecco i nuovi risultati.

Della durata di un mese il ritorno al cinema di ONE PIECE: RED ha riportato tantissimi spettatori e appassionati in sala, dove il film è riuscito nuovamente a scalare la classifica delle pellicole più viste, anche rispetto alle novità del medium. Grazie ai dati raccolti e diffusi nel primo weekend del ritorno il film ha venduto 122000 biglietti raggiungendo così un incasso di 160 milioni di yen, circa 1 milioni di euro solo durante i primi tre giorni.

Questo l’ha posizionato come primo tra le classifiche dei film più visti, in realtà sarebbe al secondo posto per guadagni visto il sovrapprezzo dei biglietti per The Creator, film fantascientifico diretto da Gareth Edwards. Si tratta in ogni modo di un risultato ancora una volta straordinario, che dimostra come il viaggio dei Mugiwara, e anche avventure supplementari e distaccate dalla trama principale, rappresentino un appuntamento quasi obbligato per i tantissimi appassionati della serie.

I recenti incassi, uniti a quanto registrato negli scorsi mesi, fanno ammontare il totale degli introiti di ONE PIECE: RED a 31.9 miliardi di yen, vale a dire 233 milioni di euro, diventando di conseguenza il sesto film anime con più incassi della storia del medium, superando anche un capolavoro dello Studio Ghibli come Il Castello Errante di Howl. E voi avete visto il film? Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Intanto, vi lasciamo ai due omaggi segreti al producer Shimizu nel film, e alle informazioni contenute nel booklet di ONE PIECE: RED.