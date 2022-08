ONE PIECE RED: il Frutto Gom Gom si trasforma in perfetti contenitori di pop corn

Mancano meno di 24 ore al debutto nelle sale giapponesi del film ONE PIECE: RED una delle produzioni più attese dell’anno. Domani, 6 agosto 2022, migliaia di appassionati assisteranno alla nuova avventura dei Mugiwara, e scoprire di più su Shanks e sua figlia Uta, lo faranno mangiando dei pop corno da dei contenitori molto particolari.

Come spesso accade durante le prime proiezioni dei film agli spettatori che hanno pre ordinato il biglietto e si recano in sala vengono consegnati omaggi, anche limitati, basti pensare al volume 0 dato in occasione dell’uscita di ONE PIECE: Strong World nel 2009. I gadget ufficiali del nuovo film sono stati già annunciati ad aprile 2022, quando sono stati aperti i pre order, eppure ad aspettare gli spettatori ci sarà un’altra, simpatica, sorpresa.

Stando a quanto specificato nel post dell’utente @neworldartur, presente in fondo alla pagina, agli spettatori che andranno in sala sarà consegnato un contenitore di pop corn a forma del Frutto Gom Gom di Luffy, da poco rivelatosi di tipo Zoo Zoo mitologico e capace di trasmettere a chi lo ingerisce le capacità del dio del sole Nika.

Per finire vi lasciamo a due nuove locandine di ONE PIECE: RED, e ad alcuni dettagli sulla trama del film.