ONE PIECE: il Red Hawk d Rufy in questo epico modellino in scala

Eiichiro Oda è stato particolarmente abile nell'inventare diverse tecniche all'interno di ONE PIECE, il suo grande capolavoro. Il talento dell'autore, tuttavia, consiste nel diversificare tanto gli attacchi nonostante la grande moltitudine di personaggi che contraddistinguono la sua creazione.

I poteri di Rufy sono cresciuti tanto nel tempo, merito di tante battaglie ma soprattutto dell'allenamento di due anni con Rayleigh che gli ha fornito le basi per diventare il grande e temuto pirata che è attualmente. Tra le tecniche più spettacolari dell'opera, tuttavia spicca il Red Hawk, una chiara ispirazione ed un omaggio al celebre pugno di fuoco di Ace.

Un'azienda in Cina ha voluto omaggiare proprio la tecnica del capitano dei Mugiwara in un modellino in scala, lo stesso che potete ammirare da più angolazioni in calce alla notizia, che ritrae il protagonista mentre scaglia il devastante attacco. La figure è già disponibile al preordine al costo totale di oltre 480 euro, in un numero limitato di appena 199 unità, e con la consegna prevista durante il mese di dicembre.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.