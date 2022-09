ONE PIECE: RED, l'Imperatore Shanks nella spettacolare figure di Beat Studio

Shanks il Rosso, figura imponente nell’universo di ONE PIECE, è indubbiamente uno dei personaggi più interessanti, misteriosi, e potenti ideati da Eiichiro Oda, e aspettando di vederlo in azione nella saga finale del manga, nella pellicola ONE PIECE: RED sono emersi importanti dettagli sull’Imperatore, omaggiato con una nuova figure.

Padre della cantante Uta, celebre in tutte le acque del Nuovo Mondo per le sue canzoni capaci di infondere speranza e coraggio nei cuori dei pirati, Shanks appare centrale nel film, e gli autori hanno colto l’occasione per presentare agli spettatori suoi lati mai emersi prima. Nell’ultimo trailer, ricco di spoiler, si comprende come l’Imperatore abbia deciso di abbandonare sua figlia sull’isola della musica, Elegia, per proseguire nel suo viaggio e avvicinarsi sempre di più allo ONE PIECE.

Una decisione sicuramente sofferta, ma che ha permesso a Uta di migliorare e arrivare all’incredibile popolarità, mentre suo padre otteneva il titolo di Imperatore e diventava uno dei pirati più potenti del mondo. Pirata che gli artisti di Beat Studio hanno deciso di immortalare nella fantastica figure in edizione limitata che potete vedere in calce. Alta 28 centimetri, e disponibile in due versioni con base normale e base con led ed effetti, la statua arriverà sul mercato nel corso dei primi sei mesi del 2023, e sarà venduta al prezzo di circa 188 euro al cambio attuale.