ONE PIECE: RED, gli impressionanti numeri del film: 19 miliardi di incassi

Dopo l'ottimo successo di ONE PIECE: RED in Italia, continuano ad incrementare i profitti dal botteghino giapponese a 158 giorni dall'uscita del lungometraggio nel Sol Levante. Ad oggi, infatti, i dati parlano di 19 miliardi di yen di incassi, oltre 133 milioni di euro al cambio attuale per chi se lo stesse chiedendo.

Si tratta di una cifra importante che certifica l'enorme apprezzamento della pellicola da parte del pubblico che ha condotto nelle sale quasi 14 milioni di appassionati. Se teniamo in considerazione gli spettatori al di fuori del Giappone, allora la cifra in questione sale ulteriormente per una distribuzione che si riassume in un vero e proprio successo da parte di TOEI Animation.

