ONE PIECE: RED, intervista esclusiva alle voci di Rufy: Renato Novara e Mayumi Tanaka!

ONE PIECE: RED sta per approdare nei cinema italiani con l'appuntamento fissato al prossimo 1 dicembre nelle migliori sale del Bel Paese. Per celebrare l'occasione il nostro Gabriele Laurino ha intervistato le due voci del capitano dei Mugiwara, Monkey D. Rufy.

L'uscita al cinema di ONE PIECE: RED è ormai imminente e l'attenzione mediatica è altissima, basti pensare che il TG5 ha persino concesso un servizio esclusivo per la promozione del film. Si tratta di una pellicola piuttosto importante dal momento che riporta in auge la figura di uno dei 4 Imperatori, Shanks il Rosso, e che introduce allo stesso tempo un misterioso personaggio legato sempre al celebre pirata.

Ad ogni modo, per celebrare l'occasione, il nostro Gabriele Laurino ha potuto intervistare le due voci di Rufy, quella giapponese, Mayumi Tanaka, e quella italiana, Renato Novara. L'intervista integrale, della durata di quasi 20 minuti, è già disponibile integralmente sui nostri canali YouTube che potete recuperare in cima alla notizia. Quale occasione migliore di questa, dunque, per conoscere alcuni retroscena e segreti direttamente da due dei doppiatori più iconici dell'immaginario di ONE PIECE.

