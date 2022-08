ONE PIECE RED: l'invito speciale di Oda ai fan francesi, 'tutti al cinema!'

Lo straordinario debutto di ONE PIECE: RED in Giappone, dove in appena due giorni ha registrato introiti superiori a 2 miliardi di yen, ha mostrato quanto la storia di Uta, figlia di Shanks, abbia catturato l’attenzione degli appassionati. Aspettando l’arrivo del film in altri paesi, Eiichiro Oda ha realizzato una speciale illustrazione.

Il mangaka, profondamente coinvolto nella produzione della pellicola, ha infatti voluto esortare i fan francesi della sua epopea piratesca con il simpatico disegno condiviso dall’utente @gaak_fr nel post che potete vedere in fondo alla pagina. Il sensei ha rappresentato le tre figure principali del film: Monkey D. Luffy, la sua amica d’infanzia, diventata ormai una cantante celebre in tutta la Rotta Maggiore, Uta, e il padre di quest’ultima, il potente Imperatore Shanks il Rosso.

Firmando il disegno, Oda ha anche sottolineato l’invito ad andare in sala con la frase “tous au cinéma!”. Considerando l’arrivo del film in Francia, previsto per il 10 agosto 2022, potremmo aspettarci anche un omaggio agli spettatori italiani pochi giorni prima della data in cui ONE PIECE: RED arriverà nel nostro paese. Diteci cosa ne pensate di questa simpatica iniziativa promozionale nei commenti.

Ricordiamo inoltre che verranno trasmessi due episodi prequel del film, e vi lasciamo scoprire il valore della taglia di Shanks 12 anni fa.