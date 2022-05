ONE PIECE RED, lo stato dei lavori sul film e una domanda sulla 3DCG: ci sarà? La risposta

Ad agosto arriverà in Giappone ONE PIECE: RED, il nuovo film del franchise annunciato a novembre in concomitanza con la trasmissione dell'episodio 1000 dell'anime. Monkey D. Rufy e compagni avranno a che fare con un'avventura non canonica ma che comunque potrebbe rivelare dettagli interessanti sul passato di alcuni personaggi collaterali.

Già il trailer di ONE PIECE: RED ha rivelato che Shanks ha una figlia, Uta, una ragazza che è diventata una figura importante per questo mondo piratesco. Sono bastati pochi secondi per capire che c'è un pubblico che la adora e che abbia assunto lo status di una idol, una delle cantanti, ballerine e performer che in Giappone sono un pilastro culturale. Dalle sue capacità deriva però anche qualcosa di oscuro che verrà esplorato nel film.

Film che continua a essere prodotto e infatti la pagina Twitter ufficiale aggiorna ogni settimana sullo stato dei lavori di ONE PIECE: RED. Lo studio è pronto per la produzione e per le registrazioni, mentre gli animatori sono al lavoro in alcune GIF divulgate dai social, come si può vedere in basso. L'ultimo poster promozionale condiviso però fa sapere che ONE PIECE: RED farà anche uso della 3DCG, e si può vedere una scena in cui viene adoperata.

Croce e delizia dell'animazione moderna, la CG sarà importante anche in ONE PIECE: RED, anche se il film vedrà soltanto alcune parti accompagnate da questa tecnica, sfruttata in primis come supporto.