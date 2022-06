ONE PIECE: RED, il legame tra Luffy e Uta nel nuovo trailer

Lo speciale evento in streaming dell’8 giugno 2022 si è rivelato entusiasmante per tutti i fan di ONE PIECE. Oltre al futuro del franchise, alla pausa di circa un mese del manga e al progetto Road to Laugh Tale, è stato rivelato anche un nuovo trailer del film ONE PIECE: RED in arrivo il prossimo 6 agosto.

Sin dai primi materiali promozionali e dalle rivelazioni dei producer, è stato confermato che Uta, figlia dell’Imperatore Shanks e cantante conosciuta in tutta la Rotta Maggiore, ricoprirà un ruolo centrale nella narrazione della pellicola. Una serie di informazioni preziose e sorprendenti, approfondite nell’ultimo trailer. Nel video, della durata di circa un minuto, Luffy si reca con i suoi compagni ad uno dei concerti di Uta, rivelando agli altri di conoscerla, in quanto è figlia di Shanks.

La sorpresa dei Mugiwara lascia poi spazio a Uta stessa, intenzionata a dare inizio ad una nuova era di felicità. La scena che però ha causato forti reazioni nella community viene mostrata poco dopo, e riguarda il fatto che Luffy e Uta si conoscono da quando erano bambini, e trascorrevano giornate insieme. Un dettaglio che potrebbe influire molto sulla trama e sull’evoluzione della storia. Voi cosa ne pensate? Ditecelo come di consueto nella sezione commenti.

Ricordiamo che Anime Factory porterà il film in Italia, e vi lasciamo alla nuova key visual, contenente spoiler sul manga.