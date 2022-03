ONE PIECE: RED, nuova locandina del film con un misterioso personaggio

C'erano aspettative altissime per l'evento speciale a tema ONE PIECE che si è tenuto nella giornata di oggi durante una live streaming su YouTube. Durante la trasmissione, inoltre, sono state svelate alcune novità sull'attesissimo ONE PIECE: RED, il prossimo film ispirato alla saga di Eiichiro Oda.

All'incirca una settimana fa erano trapelate in rete grazie ai canali ufficiali della produzione alcune locandine con i nuovi character design dei Mugiwara arricchiti di un inedito e spettacolare outfit realizzato da Eiichiro Oda in persona. Ad ogni modo, la trasmissione in questione ha per lo più mostrato il vecchio teaser promozionale nonché fornito dettagli già anticipatamente svelati, se non per la nuova Key Visual ufficiale presentata al pubblico, la stessa allegata in calce alla notizia.

La locandina promozionale in questione, oltre a confermare la data d'uscita del lungometraggio il 6 agosto in Giappone, presenta un nuovo ed inedito personaggio su sfondo rosa con i capelli di due colori diversi. Il poster, inoltre, è accompagnato da una scritta che recita: "Ehi Luffy, perché non smetti di fare il pirata?"

Non sappiamo ovviamente di chi si tratta, ma ulteriori informazioni dovrebbero arrivare nelle prossime settimane. E voi, invece, cosa ne pensate di questa locandina con questo nuovo personaggio, siete curiosi? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.