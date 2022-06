ONE PIECE: RED, si mostra tutta la ciurma di Shanks! Ecco il loro character design

In ONE PIECE: RED compariranno ovviamente Rufy e compagni, ma ci sono tanti altri personaggi che faranno la loro apparizione. Non mancano i personaggi nuovi di zecca come Uta e Gordon, due figure che saranno inevitabilmente al centro della trama. Ovviamente ci saranno anche vecchie conoscenze del calibro di Trafalgar Law e Akainu.

Con il nuovo trailer di ONE PIECE: RED si sono però aperti nuovi scenari. Mentre nel video vengono messi in primo piano Rufy e Uta, con anche dei momenti passati insieme da bambini, non manca lo spazio per Shanks il Rosso. L'imperatore sarà una figura cardine del lungometraggio di casa Toei Animation e ora la produzione si concentra su di lui e la sua ciurma.

Arriva infatti il character design della ciurma di Shanks il Rosso in questo nuovo video pubblicato sul canale ufficiale di ONE PIECE. Nel video in alto, uno dopo l'altro, i pirati del rosso si mostrano con il loro nuovo design ma in bianco e nero. C'è il leader, poi si passa ad altre figure note come Benn Beckman, Yasopp, Lucky Lou a quelle meno in vista come Limejuice, Bonk Punch, la scimmia Monster, Building Snake, Hongo, Howling Gab e infine il già conosciuto Rockstar.

Siete pronti per vedere tornare in azione una delle ciurme leggendarie in ONE PIECE: RED?