ONE PIECE: RED mostra nuovi pirati! Ecco i character design di personaggi inediti

Finora ONE PIECE: RED ha mostrato pochi personaggi inediti. Al centro della storia ci sarà Uta, affiancata dal misterioso Gordon, ma non è ancora noto se ci saranno altri personaggi che tenteranno di distruggere la pace dell'isola e di interrompere il concerto della figlia di Shanks. Per il resto, sono stati presentati personaggi già conosciuti.

Nelle scorse settimane è stato il turno dei pirati di Shanks, che sono tornati a mostrarsi dopo tantissimo tempo con gli alti ufficiali, col gruppo seguito poi dal character design di Katakuri e di altri figli di Big Mom. Ora però la produzione di ONE PIECE: RED ha deciso di concentrarsi su altri personaggi che fino a ora non erano mai apparsi nella serie di Eiichiro Oda.

In ONE PIECE: RED faranno il loro debutto i pirati Jellyfish, un gruppetto che sembra composto di tre persone che sono state mostrate in un video disponibile nel tweet in basso. Il capitano è Iboshi, affiancato da Hanagasa e Cagnot, con tutti i loro design preparati da Eiichiro Oda stesso. Il gruppetto ha partecipato al primo concerto in live di Uta e sembra quindi che faranno parte della sua schiera di fan. Saranno avversari di Rufy oppure si alleeranno con lui per salvare Uta?