ONE PIECE RED: novità in vista sul film e sul futuro del franchise

Una delle produzioni più attese per la stagione estiva è rappresentata da ONE PIECE: RED, quindicesima pellicola del fortunato franchise ideato da Eiichiro Oda. Sono molte le informazioni divulgate finora, e l’annuncio di un evento live speciale dedicato al film promette ulteriori novità in arrivo.

Lo staff dietro la serializzazione ha infatti ribadito, attraverso il post che trovate in fondo alla pagina, l’organizzazione di una live prevista per domani, 8 giugno 2022, sul canale YouTube e sulla pagina di Twitter di ONE PIECE. A partire dalle ore 12 italiane sarà possibile seguire gli aggiornamenti sulla produzione del film, con la partecipazione straordinaria dei doppiatori di Luffy e Usop, Mayumi Tanaka e Kappei Yamaguchi.

Oltre ai nuovi dettagli su ONE PIECE: RED, sperando di conoscere più a fondo il personaggio di Uta, figlia di Shanks il Rosso e figura centrale nel film, saranno trattati anche altri aspetti del franchise, forse qualche progetto o iniziativa interessante che ci accompagneranno durante la pausa del manga di ONE PIECE. È stato inoltre annunciato che il 22 luglio 2022, esattamente 25 anni dopo l’uscita del primo capitolo su Weekly Shonen Jump, andrà in onda la prima mondiale della pellicola al Nippon Budokan.

Aspettando l'evento vi lasciamo scoprire quando ONE PIECE: RED arriverà in Italia, e alla nuova key visual del film.