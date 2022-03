ONE PIECE: RED, novità sull'attesissimo film in arrivo la prossima settimana

Negli ultimi mesi, e in totale silenzio, TOEI ANIMATION ha lavorato a ONE PIECE: RED, il nuovo film ispirato al capolavoro di Eiichiro Oda che si preannuncia tra i più avvincenti del franchise. I riflettori puntati su uno dei 4 Imperatori, infatti, permetterà agli appassionati di conoscere nuovi retroscena sulla figura di Shanks il Rosso.

Shueisha sta stuzzicando i lettori con diverse locandine promozionali con i protagonisti in attesa di svelare le carte sul grande progetto cinematografico atteso al debutto il 6 agosto in Giappone. Inoltre, durante il corso dell'anno, Anime Factory dovrebbe distribuire ONE PIECE: RED in Italia come annunciato dall'azienda durante le vacanze natalizie.

Ad ogni modo, nelle scorse ore hanno iniziato a trapelare i primi leak dalla rivista Weekly Shonen Jump che preannunciano novità per il franchise. Settimana prossima, in concomitanza con il ritorno del manga con un nuovo capitolo dopo la breve pausa, il magazine svelerà inedite novità su ONE PIECE: RED. Inoltre, sembrerebbe che a breve dovrebbe uscire anche il primo trailer del film, seppur non è chiaro se TOEI Animation rinvierà la messa in onda del PV a seguito dell'attacco hacker dei giorni scorsi.

Non ci resta dunque che attendere ancora una settimana per conoscere maggiori dettagli sul prossimo film di ONE PIECE. E voi, invece, che aspettative avete? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.