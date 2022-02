ONE PIECE: RED, nuove informazioni sugli storyboard: cosa sta guardando Rufy?

I pirati di ONE PIECE stanno vivendo le loro avventure nella storia scritta e disegnata da Eiichiro Oda, trasposta poi anche in anime da Toei Animation. Lo studio però non si limita a riprodurre fedelmente i capitoli del mangaka, inserendo nel percorso animato di Rufy anche alcune trame inedite.

È il caso dei film di ONE PIECE, sempre apprezzati in Giappone ma anche in Italia. Il prossimo è attesissimo visto il personaggio coinvolto: Shanks il Rosso, l'imperatore spadaccino che ha ispirato Rufy e l'ha convinto inconsapevolmente a diventare un pirata. Ovviamente i Mugiwara appariranno nel film, la cui trama è ancora misteriosa.

Qualche settimana fa erano spuntate in rete le foto delle sceneggiature di ONE PIECE: RED, in tre volumi. Stavolta, la produzione di Toei regala un nuovo scorcio, con la foto intitolata "Film Red official storyboard Vol.2: Mugiwara". A essere disegnato nell'immagine è ovviamente Rufy, molto abbozzato e con una tinta gialla che non gli viene applicata quasi mai. Il protagonista di ONE PIECE è di spalle, con giacchetta e cappello di paglia sempre in dosso.

La frase recita "Cosa sta guardando Rufy?" facendo intendere che davanti a lui c'è qualcosa - o qualcuno - di importante. Lo storyboard di ONE PIECE: RED in totale si compone di oltre 850 pagine, c'è quindi molta carne al fuoco vista la partecipazione di Oda che, come ha confermato lo staff del film, è molto più coinvolto di quanto fu con Strong World.