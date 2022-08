ONE PIECE: RED, online il teaser di una delle canzoni originali di Uta

ONE PIECE: RED è destinato a conquistare il pubblico dal momento che, da quanto si evince dalle poche informazioni trapelate sinora, diversi colpi di scena sono previsti durante la proiezione del lungometraggio. Ad ogni modo, il debutto del film è atteso tra una manciata di giorni in Giappone.

TOEI Animation sta facendo le cose in grande per questa pellicola dal momento che riporterà in auge la figura di Shanks e introdurrà quello della figlia, Uta. Proprio quest'ultima viene presentata al pubblico come la più grande cantante di sempre e, dai dettagli trapelati sinora, dovrebbe possedere persino un Frutto del Diavolo di cui ancora non si sa però nulla.

Ad ogni modo, nelle scorse ore i canali ufficiali del film hanno pubblicato in rete il primo teaser di una delle canzoni originali di Uta che ascolteremo durante la proiezione, ovvero Where the Wind Blows'. Un assaggio del brano, dunque, potete apprezzalo a dovere in calce alla notizia grazie alla breve clip dalla durata di circa 30 secondi con tanto di alcune sequenze animate. Vi ricordiamo che durante il lungometraggio dovremo assistere ad altre canzoni originali oltre a questa che, presumibilmente, usciranno anche in formato CD durante il corso dell'anno in Giappone.

E voi, invece, cosa ne pensate di Where the Wind Blows, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.