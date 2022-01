ONE PIECE: RED, ecco le pagine promozionali di Weekly Shonen Jump

Nel 2022 assisteremo finalmente all'esordio di ONE PIECE: RED, nuovo film del franchise creato da Eiichiro Oda. Il lungometraggio esordirà nei cinema giapponesi il prossimo 6 agosto, per proseguire l'avventura di Monkey D. Luffy e dei Mugiwara, con anche il ritorno di Shanks.

ONE PIECE: RED arriverà in Italia grazie ad Anime Factory, che lo ha annunciato attraverso il proprio account Instagram. Dopo i traguardi raggiunti dal manga e dall'anime di ONE PIECE, che hanno rispettivamente superato il capitolo 1000 e l'episodio 1000 nel corso del 2021, si prospetta un esordio pazzesco per il film in Giappone.

Infatti, il lungometraggio sta venendo pubblicizzato ovunque, visto il grande seguito di cui gode l'opera. Come possiamo vedere nel post su Twitter di @WSJ_manga, sull'ultimo numero di Weekly Shonen Magazine sono state pubblicate due pagine promozionali di ONE PIECE: RED. Nell'immagine, possiamo vedere Rufy, Zoro, Nami, Usopp, Chopper e tutti gli altri protagonisti del film.

Ricordiamo ancora che la pellicola esordirà nei cinema nipponici il 6 agosto 2022. La produzione è affidata a TOEI Animation, uno dei più grandi studi d'animazione in Giappone. Il trailer di ONE PIECE: RED, pubblicato a fine novembre, scaldò molto l'animo dei fan, che ora vedono l'esordio del film su grande schermo sempre più vicino.