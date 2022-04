ONE PIECE: RED, tutti i personaggi importanti presentati dal trailer

Non possono mai mancare i protagonisti di ONE PIECE in un film della saga. La ciurma di cappello di paglia si allarga ma non perde mai membri. Nel film ONE PIECE: RED ci sarà per la prima volta la ciurma con tutti e dieci i suoi membri, comprendendo quindi anche il neo arrivato Jinbe. Ma non ci saranno soltanto loro nel lungometraggio.

Il trailer ufficiale di ONE PIECE: RED ha infatti reso noto che ci saranno tanti altri personaggi. Shanks è uno dei componenti fondamentali, principalmente per il rapporto che ha con Uta, un altro personaggio cardine del film. Ma chi altro ci sarà? Vediamo quali sono tutti i personaggi apparsi nel trailer di ONE PIECE: RED.

Si parte proprio con Shanks e Uta, padre e figlia che parlano insieme. C'è poi un personaggio misterioso che tiene tra le braccia la bambina mentre Shanks se ne va. Tornando al presente, si passa poi alle scene dove Uta fa la ballerina e canta, spostando poi brevemente l'attenzione su Gordon, altro nuovo personaggio di ONE PIECE: RED. Inizia poi la carrellata di figure ben conosciute: si parte con il grandammiraglio Akainu, Law e Bepo, Koby ed Helmeppo mischiati nella folla e infine il pirata Bartolomeo.

C'è quindi un gruppo di personaggi di ogni schieramento, ma di sicuro l'elenco non è completo, con ONE PIECE: RED che rivelerà ulteriori dettagli e presenze solo a ridosso dell'uscita nei cinema giapponesi.