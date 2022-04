ONE PIECE: RED, la rabbia di Rufy e un nuovo personaggio nei poster promozionali

Quest'anno debutterà un nuovo lungometraggio con Rufy protagonista. In estate sarà il turno di ONE PIECE: RED, un film che, a differenza dei precedenti, non ha ancora rivelato molto di sé. L'attenzione della produzione per ora si sta concentrando sulla pubblicizzazione del character design dei Mugiwara, giorno per giorno.

Ogni tanto però, una volta a settimana, lo staff di ONE PIECE: RED carica sui vari social, tra cui Twitter, alcune locandine in stile mini avventura, come fa Eiichiro Oda per il suo manga. Qualche volta l'immagine mostra le sceneggiature, altre volte delle bozze di animazione, qualche altra volta invece uno sguardo a qualche personaggio.

Nel volume 9 e 10 della promozione di ONE PIECE: RED, si vede un Rufy arrabbiato che conquista un'intera pagina. Il protagonista dell'anime sta guardando verso il basso con un'aria visibilmente furiosa, cosa sarà successo? Nell'ultimissima immagine pubblicata, invece, si parla di un altro personaggio dal film. Si intravedono gli zoccoli, un pantalone a rombi e altri design e il fodero di una spada e un mantello. Sarà questa la primissima immagine divulgata di Shanks in ONE PIECE: RED? Considerato che i mugiwara sono stati tutti rivelati, è probabile che finalmente toccherà alla stella del film fare la sua comparsa.

È stato anche rivelato il primo personaggio inedito di ONE PIECE: RED a colori, di cui non si sa ancora nulla.