ONE PIECE RED: le reazioni della community riguardo il personaggio Sunny-kun

Presentato come una personificazione della Thousand Sunny, nave che ha ormai accompagnato la ciurma di Cappello di Paglia per gran parte dei pericolosi e lunghi viaggi intrapresi, Sunny-kun ha causato reazioni contrastanti all’interno della community, dividendola in due grandi gruppi: chi apprezza il design del personaggio e non vede l'ora di vederlo in azione, e chi invece lo reputa terrificante e inquietante.

I love how half the fandom finds Sunny-kun to be incredibly adorable while the other half finds him utterly terrifying pic.twitter.com/C4u3ACyPLc — Artur - Library of Ohara (@newworldartur) May 18, 2022

I can just imagine Sunny -kun launching a Gaon Cannon. pic.twitter.com/Km20zCbIhm — Pimpollo (algo) (@Pimpolloplayer1) May 18, 2022

Did a quick doodle of Sunny-kun



I don't know if I'm scared of him or if I find him adorable#ONEPIECE #ONEPIECERED pic.twitter.com/pJYLMw6y27 — Neo Uma (@Neo__Uma) May 18, 2022

He's kind of cute, but I want to know why we are getting a chibi Sunny-kun and how it applies to the plot of the film. — Heidi Malagisi (@HeidiMalagisi1) May 18, 2022

Idk what happened or why they needed this.....But this has Crack Oda written all over it. pic.twitter.com/J09UyLbDN5 — Show (@Sharokah69) May 18, 2022