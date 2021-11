ONE PIECE: RED, regista e sceneggiatore parlano del nuovo film con i loro messaggi

La notizia era nell'aria già da qualche tempo, ma alla fine si è concretizzata insieme alla pubblicazione in Giappone dell'episodio 1000 di ONE PIECE. Dopo qualche anno dall'ultimo arrivo nei cinema con ONE PIECE: STAMPEDE, è pronto un nuovo lungometraggio che sarà disponibile nelle sale nipponiche dal 2022, ONE PIECE: RED.

I primi dettagli di ONE PIECE: RED non lasciano dubbi, Shanks sarà uno dei personaggi principali della nuova pellicola targata Toei Animation. A tal proposito, non c'è soltanto il messaggio di Eiichiro Oda, ma anche il regista e lo sceneggiatore hanno pubblicato alcuni loro pensieri sull'account Twitter ufficiale della serie.

Goro Taniguchi, il regista già famoso per Code Geass: "Non avete bisogno di me. Non riesco a credere che una volta sono stato leggermente coinvolto in ONE PIECE. Non faccio neanche parte di Toei Animation e sarebbe una scocciatura invitare una persona del genere a fare il regista. Ma il fatto che hanno provato a parlarmi nel mezzo di tutto questo, significa che Eiichiro Oda e il suo staff volevano aggiungere qualcosa di più, di affrontare altre sfide, di avere un punto di vista differente. Penso che significhi questo. La direzione è un modo per liberare ONE PIECE che ha sviluppato la propria storia fino a questo punto. Con l'aiuto dello sceneggiatore Tsutomu Kuroiwa, che ha scritto la sceneggiatura, e altri membri dello staff, si sta trasformando in una storia interessante. Attendetela con ansia."

Lo stesso sceneggiatore Tsutomu Kuroiwa parla con il suo messaggio: "Finché la sceneggiatura è buona, sarà sicuramente interessante! Come esito, quando Oda ha finito di leggerla ha detto 'La sceneggiatura è magnifica! Penso di aver compiuto il mio ruolo'. Nel corso di due anni, ho discusso con Eiichiro Oda e il regista Goro Taniguchi, e il processo ci ha portati sempre più vicini all'obiettivo, quei giorni erano come sogni diventati realtà, come se fossi davvero su una nave in un'avventura. Questa storia è stata creata dagli sforzi collettivi di tante persone. Sarà un film fantastico che toccherà sicuramente il cuore di tanti. Non perdetevelo!"

Non perdetevi il primo assaggio del film con il breve teaser trailer di ONE PIECE: RED.