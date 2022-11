ONE PIECE: RED, il regista Taniguchi sa cos'è il tesoro del Re dei Pirati da molti anni

ONE PIECE: RED continua ad accumulare successo e introiti da record in tutto il mondo, anche in Italia visti i risultati nei giorni d'anteprima, e in occasione di una speciale sessione di Q&A il regista Goro Taniguchi ha rivelato di essere a conoscenza da molto tempo della verità riguardo l’agognato tesoro appartenuto a Gol D. Roger.

Eiichiro Oda ha ammesso di aver deciso cosa fosse lo ONE PIECE dall’inizio della serie, nel 1997, e nel corso degli ormai più di 1000 capitoli sono stati innumerevoli i riferimenti, e le successive rivelazioni, riguardo il tesoro che dà il titolo all’opera, ancora avvolto nel mistero. I diversi editor di Shueisha che hanno lavorato, o lavorano, al fianco di Oda hanno ammesso di sapere cosa troveranno i Mugiwara sull’isola di Laugh Tale, e lo stesso ha affermato Goro Taniguchi.

Nel breve filmato riportato in fondo alla pagina il regista ammette infatti di sapere cosa sia lo ONE PIECE da ben 24 anni. Un lasso di tempo incredibile, considerando anche l’evoluzione della serie e dei personaggi, e che sottolinea il rapporto speciale che Taniguchi ha col maestro Eiichiro Oda.

Per concludere vi lasciamo alla nostra intervista esclusiva con Goro Taniguchi riguardo ONE PIECE: RED, e agli spoiler del capitolo 1066 in arrivo domenica 13 ottobre 2022 su MangaPlus.