ONE PIECE: RED, il ritorno di Katakuri: il character design dei pirati di Big Mom

I pirati di Rufy sono a Wano per liberare l'isola dei samurai, in una delle saghe che segnerà ONE PIECE. Intanto però i protagonisti si prendono anche una vacanza in un progetto collaterale che non sarà canonico al 100% ma comunque porterà agli spettatori nuovi personaggi, ma anche altri vecchi, ovvero ONE PIECE: RED.

Il film del franchise che debutterà ad agosto in Giappone e in autunno 2022 in Italia grazie ad Anime Factory porterà con sé i pirati di Shanks, mostrati recentemente in un video. Il character design dei pirati del rosso è stato però completamente mostrato dalla produzione di ONE PIECE: RED, pertanto ora ci si sposta verso nuovi individui.

In ONE PIECE: RED ci saranno i pirati di Big Mom, per la precisione ci saranno tre personaggi che abbiamo già conosciuto durante la saga di Whole Cake Island. Il primo a essere mostrato è Katakuri, l'arcinemico di Rufy; questo viene poi seguito dal fratello Oven e infine dalla sorella Brulee. Tutti e tre saranno presenti, mentre sembra che non ci saranno altri individui della ciurma di Big Mom, tra cui l'imperatrice.

Il terzetto che apparirà sull'isola di ONE PIECE: RED sembra avere gli stessi vestiti indossati a Whole Cake Island. Chi altro vi aspettate nei prossimi giorni?