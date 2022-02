ONE PIECE: RED, rivelata la terza copertina della sceneggiatura, è il turno della Sunny

Eiichiro Oda e il resto dello staff di Toei Animation stanno continuando a lavorare su ONE PIECE: RED, il futuro lungometraggio della saga piratesca che debutterà nel 2022. Il mangaka si sta dedicando moltissimo a questo progetto, più di quanto fatto nei film passati, con alcuni dettagli canonici che saranno rivelati.

Manca ancora molto però prima di poter vedere il film al cinema in Italia, mentre dal Giappone stanno arrivando informazioni col contagocce dalla produzione. Alcune di queste informazioni riguardano le sceneggiature e le loro copertine, con lo staff che pubblica di tanto in tanto alcune immagini che aumentano l'hype per il titolo.

Il volume 2 delle sceneggiature di ONE PIECE: RED aveva un Rufy di spalle che stava osservando qualcosa. Forse il capitano dei mugiwara osservava l'isola che stava per raggiungere dopo una lunga navigazione, dato che la terza foto delle sceneggiature di ONE PIECE: RED riguarda la Thousand Sunny. La nave della ciurma costruita a Water Seven riapparirà anche in questo lungometraggio, ed è stata abbozzata nell'immagine visibile in basso.

Chissà se la Thousand Sunny stavolta avrà un ruolo di primo piano oppure scomparirà una volta che Rufy e compagni giungeranno sull'isola di turno dove avranno luogo gli avvenimenti di ONE PIECE: RED.