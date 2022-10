ONE PIECE: RED, rivelata la trama originale del film: una fuga da New Impel Down?

ONE PIECE: RED è l'ultima fatica cinematografica di TOEI Animation legata al capolavoro di Eiichiro Oda. L'autore e lo studio di animazione hanno lavorato a stretto contatto per realizzare un film che riportasse in auge la figura di Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori.

Grazie a queste intenzioni, infatti, TOEI ha realizzato un lungometraggio che si è rivelato un successo al botteghino tanto da scalare un paio di posizioni in merito ai film anime più prolifici di sempre. L'accoglienza è stata tale che anche Times Square si è tinta dei colori di ONE PIECE: RED presso gli edifici più celebri e spettacolari di New York.

Ad ogni modo, originariamente i piani dello staff erano ben diversi. Inizialmente, infatti, la trama doveva essere ambientata a New Impel Down, la nuova prigione voltante di massima sicurezza del Governo Mondiale, in particolar modo con l'obiettivo di liberare da essa Mr. 2 Bon Kurei. I piani riguardavano l'arrivo di Uta a New Impel Down per confortare i prigionieri, tuttavia la giovane avrebbe utilizzato i propri poteri per liberarli dalla prigione scatenando un'insurrezione atta a stravolgere gli equilibri del mondo.

