ONE PIECE: RED, rivelati i colorati design di Zoro e Nami per il film

Nel manga di ONE PIECE, Eiichiro Oda si diverte a cambiare abiti ai Mugiwara molto spesso. A ogni saga, i protagonisti indossano vestiti completamente nuovi o varianti di quelli soliti, ma comunque viene sempre inserita una certa varietà nel vestiario. Lo stesso non poteva succedere per il film, come già dimostrato da ONE PIECE: RED.

Negli scorsi giorni, l'account ufficiale del prossimo film di ONE PIECE ha rivelato varie informazioni, centellinandole nel tempo e sorprendendo pian piano il pubblico. All'inizio è stato mostrato il character design dei protagonisti in bianco e nero: tutti i Mugiwara riceveranno un look inedito e all'insegna del rock. Dopo qualche altro teaser, è stato confermato il design di Rufy in ONE PIECE: RED.

Non ci si ferma qui, dato che a livello promozionale sono stati rivelati anche i design di Zoro e Nami a colori. Lo spadaccino e la navigatrice si mostrano in solitaria, come si vede nelle immagini in basso. Nel primo tweet c'è Zoro, con uno sfondo verde, che indossa una giacca nera, camicia bianca con bavero e porta con sé le immancabili spade.

Nami invece è accompagnata da un coloratissimo sfondo arancione e ha un cappello da piratessa e una gonna molto corta sul davanti ma che è parecchio lunga sul retro. Vi piacciono i design a colori dei due personaggi di ONE PIECE: RED?