ONE PIECE RED: rivelati i doppiatori italiani di Shanks il Rosso e Uta

Il film d’animazione record del 2022, ONE PIECE: RED prodotto da Toei Animation, arriverà presto in Italia, e dopo aver annunciato una serie di speciali proiezioni in anteprima in quattro grandi città dello stivale, Anime Factory ha rivelato chi sono i doppiatori di due personaggi centrali nella nuova pellicola: Shanks il Rosso e sua figlia Uta.

Il rapporto tra l’Imperatore e Uta, cantante diventata celebre in tutto il Nuovo Mondo grazie alle sue incredibile abilità canore, è infatti uno dei temi centrali nell’ultimo film con protagonisti i Mugiwara. Per mesi, prima della pubblicazione in Giappone, la community ha disquisito riguardo le possibili rivelazioni riguardo un personaggio così importante e apparso poche volte nella storia come Shanks, dal quale Luffy ha ereditato il prezioso cappello di paglia, ed è stata proprio la sua voce italiana a mostrarsi in un nuovo video promozionale, che trovate in cima alla pagina.

A doppiare l’Imperatore sarà infatti Paolo Sesana, che torna nel ruolo di Shanks dopo avergli già prestato la voce nell’anime, mentre sua figlia Uta avrà la voce di Federica Simonelli. Per concludere ricordiamo che Oda avrebbe già lasciato un indizio riguardo la canonicità di Uta nel manga, e vi lasciamo alla nostra recensione del film ONE PIECE: RED.