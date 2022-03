ONE PIECE: RED, Rufy compare sulla nuova copertina promozionale

Toei Animation annunciò ONE PIECE: RED a novembre, in occasione della trasmissione dell'episodio 1000 della serie. Sono passate diverse settimane e non ci sono state informazioni corpose sulla trama del film e su chi sarà coinvolto. Nonostante ciò, la presenza di Shanks è praticamente scontata e quindi in molti non vedono l'ora di guardarlo.

Per promuovere il prossimo film di ONE PIECE, la produzione di Toei Animation ha deciso di pubblicare ogni settimana delle immagini che si rifanno molto alle copertine delle mini avventure ideate da Eiichiro Oda per il suo manga. Ogni settimana, sulla pagina Twitter viene caricata un'immagine con quello stile che racconta l'andamento della produzione e mette in risalto cose particolari.

Questa catena di post è partita dalle foto delle sceneggiature di ONE PIECE: RED, proseguendo poi con le bozze dei personaggi. Nel quarto volume di questa promozione, la copertina di sofferma su Monkey D. Rufy, il protagonista del film. A differenza del volume 2, dove pure è apparso il capitano col cappello di paglia, stavolta Rufy si vede in volto di profilo, con uno sguardo serio e il cappello sulla testa, con la visiera abbassata in modo tale da quasi coprirgli gli occhi.

Verso quale isola stanno navigando i protagonisti di ONE PIECE: RED?