ONE PIECE: RED, Rufy e Shanks si rivedranno nel film?

Il primo incontro tra Rufy e Shanks risale a tantissimi anni fa. Il pirata fece subito breccia nel cuore del giovanissimo ragazzo, all'epoca ancora un bambino normale e sena il potere di un Frutto del Diavolo. Sarà però questo continuo rapporto a far scaturire nel giovane la voglia di intraprendere un viaggio, alla ricerca del One Piece.

Ed è sempre grazie alla ciurma di Shanks se Rufy ha mangiato il Frutto Gom Gom nel primissimo capitolo di ONE PIECE, ottenendo poteri assurdi. Da quel giorno in poi ricco di eventi, con Shanks che perse il braccio e poi cedendo il proprio cappello di paglia, sono passati tanti anni. I ricordi sono conservati nella mente di Rufy ma anche in quella di Shanks. Quest'ultimo però ha rifiutato di incontrare il protagonista durante la serie, lo farà in ONE PIECE: RED?

Il film non è canonico e quindi Shanks potrebbe tranquillamente incontrare Rufy senza portare a ripercussioni sulla storia principale scritta da Eiichiro Oda. Considerate però le attitudini e il comportamento del rosso, è difficile che nel film scelga di contravvenire a una propria convinzione. Molto probabilmente quindi Shanks e Rufy non si incontreranno, pur agendo sulla stessa isola. È possibile poi che l'imperatore sia solo una figura di contorno e che la maggior parte del tempo agirà tramite flashback.

Ci saranno poi tanti personaggi in ONE PIECE: RED e quindi Rufy avrà già il suo bel da fare con loro.