ONE PIECE: RED, che ruolo avrà Shanks? Eiichiro Oda anticipa quanto apparirà

In occasione del millesimo episodio di ONE PIECE - un grande traguardo per la serie animata di Toei Animation - lo studio d'animazione e colosso dell'intrattenimento giapponese ha rivelato di avere anche altri piani sul mondo piratesco creato da Eiichiro Oda. È stato così annunciato ONE PIECE: RED, che sembra coinvolgere addirittura Shanks.

Il nome infatti non lascia spazio a dubbi, così come il logo che riporta le tre cicatrici presenti sull'occhio di Shanks. Insomma, l'imperatore finalmente tornerà con un ruolo di rilievo in ONE PIECE: RED, mentre nell'anime sta avendo più interazioni di contorno. Ma quale ruolo avrà Shanks in ONE PIECE: RED? Alla Jump Festa 2022 tenutasi tra il 18 e il 19 dicembre in Giappone, Oda ha risposto lanciando qualche anticipazione.

"Shanks è proprio un personaggio misterioso. Incontrerà Rufy nel film ONE PIECE: RED? Ha tante scene nel film." Pur senza sbottonarsi troppo, Oda ha lanciato varie esche. Non c'era bisogno di una conferma, ma Shanks apparirà molto nel prossimo film, mentre la domanda sull'incontro con Rufy può lasciare qualche dubbio, considerato però che i due pirati saranno i protagonisti della storia sarà difficile non vederli insieme in qualche scena.

Intanto sono stati rivelati anche i character design dei Mugiwara per ONE PIECE: RED.