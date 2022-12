ONE PIECE RED: i segreti sulla realizzazione del film nel nuovo video ufficiale

ONE PIECE: RED si è rivelato uno dei più grandi successi di Toei Animation e il film che ha incassato di più nella storia del franchise. Una storia appassionante che ha però rappresentato una vera sfida per il regista Goro Taniguchi e per gli artisti coinvolti nella produzione, come emerge nel video The Making of ONE PIECE: RED.

“Cosa è il ONE PIECE?” con questa domanda Taniguchi inizia a rievocare il suo approccio alla direzione del film. L’idea di inserire un personaggio di peso nel film è partita da lui stesso, e dopo averne discusso col producer Kuroiwa, e aver ricevuto il consenso di Eiichiro Oda, ha optato per l’Imperatore Shanks. Inserire un personaggio così importante nella storia e nell’universo della serie, e di cui non si sa ancora molto, ha comportato ore e ore di collaborazione diretta col mangaka e di discussioni interne al team produttivo.

Dall’attenzione rivolta al rendere in maniera perfetta e significativa ogni battuta di Shanks, fino alla cura nella realizzazione della scena del concerto, e al donare la giusta importanza della musica nel film e della componente organizzativa interna al team, nel video che potete trovare in cima alla notizia, Taniguchi e molte delle figure chiave della produzione ripercorrono le fasi più intense della realizzazione di ONE PIECE: RED.

