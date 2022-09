ONE PIECE: RED è il settimo film anime con più incassi nella storia: l'artwork di Oda

Il 6 agosto nei cinema giapponesi debuttava ONE PIECE: RED, anime movie che, a sette settimane dall'uscita, sta riscrivendo i libri di storia. L'ultimo film ispirato all'epopea di Eiichiro Oda ha fatto segnare un nuovo record. Ecco l'artwork celebrativo dell'autore.

Gli incassi di ONE PIECE: RED in Giappone sono da capogiro e non smettono di crescere. A 46 giorni dalla premiere, il più recente film di ONE PIECE ha incassato 15,006 miliardi di yen, pari, al cambio attuale, a oltre 109 milioni di euro. Questa è una soglia che, in precedenza, solamente altri 12 film sono riusciti a varcare e che porta ONE PIECE: RED a scavalcare Weathering with You e a conquistare la settima posizione nella classifica generale dei film anime con più incassi. Prendendo in considerazione non solamente i film anime, è invece alla 13° posizione.

Con un altro fine settimana di proiezione all'orizzonte, e l'imminente debutto in diversi paesi, tra cui anche l'Italia, questa cifra è destinata a crescere a dismisura e a far segnare altri, incredibili record. In Italia ONE PIECE: RED arriverà il 1° dicembre con Anime Factory.

Per celebrare l'incredibile traguardo del film prodotto da TOEI Animation, il maestro Eiichiro Oda ha rilasciato un poster in cui viene simulata la taglia di Uta, la protagonista figlia di Shanks il Rosso e amica d'infanzia di Rufy Cappello di Paglia.