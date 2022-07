ONE PIECE: RED, sfilata di nuovi personaggi nel nuovo video promozionale

Il resto del promo è invece dedicato alla Animal Band che si compone di cinque membri antropomorfi e che suoneranno per Uta, i due ballerini di sfondo, i Music Note Warriors, e infine a fare da mascotte c'è il toro Ushi. Tutti questi gruppetti sono stati mostrati sia nel video che trovate nel primo tweet che nelle varie immagini dove viene messo in risalto il loro character design.

Dopo lo spazio dedicato ai misteriosi pirati Jellyfish , è stato il turno per la produzione di mostrare altri personaggi. In ONE PIECE: RED saranno presenti tanti personaggi collegati al concerto di Uta , che non canterà e performerà da sola. La idol di questo mondo piratesco avrà infatti una crew alle sue spalle. Nel nuovo video vengono innanzitutto presentati i giovani Romy e Yorueka , due bambini che verranno doppiati da Chiise Nitsu e Yuki Kaiji rispettivamente, e che sono visibilmente poveri.

Il film ONE PIECE: RED ha riportato Shanks e la sua ciurma davanti al pubblico della serie. Il pirata rosso, imperatore dei mari, ha già avuto il suo spazio con poster e video dedicati. Ci saranno anche altri personaggi nella pellicola di Toei Animation, naturalmente, alcuni dei quali completamente inediti e quindi preparati per l'occasione.

