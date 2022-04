ONE PIECE: RED, uno sguardo accurato al character design di Uta e di un nuovo personaggio

Toei Animation ha caricato sui canali ufficiali social di ONE PIECE il primo vero trailer di ONE PIECE: RED, il quindicesimo film che verrà proiettato in Giappone il 6 agosto 2022 e in Italia in una data successiva grazie ad Anime Factory. È stata una sorpresa scoprire che Shanks il Rosso avesse una figlia e che questa sarà importante per il film.

Uta sarà il personaggio fondamentale di ONE PIECE: RED e di lei Toei aveva già mostrato il character design a colori. Non solo, è anche lei il personaggio che appariva nel primo materiale promozionale del film, disegnata in bianco su uno sfondo rosso mentre urlava al cielo, probabilmente cantando una sua canzone.

Dopo la pubblicazione del trailer, sui social di ONE PIECE: RED sono comparse nuove immagini con il character design di Uta mostrato in modo più approfondito e in più pose, un'immagine semplice di Shanks e poi il character design di Gordon, uno dei nuovi personaggi che apparirà nel film e che è già stato mostrato molto brevemente nel trailer. Anche questo vecchio avrà un ruolo di peso ed è stato disegnato in più modi così da poterlo osservare mentre è tranquillo e mentre è agitato.

Cosa vi aspettate da questi due personaggi del film?