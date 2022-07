ONE PIECE RED: ecco gli shampoo del film grazie alla collaborazione con Maro

Le aspettative per ONE PIECE: RED continuano a crescere, e mentre la community aspetta di scoprire ulteriori novità sulla prossima avventura cinematografica di Luffy e compagni, il franchise ha avviato una collaborazione alquanto particolare con l’azienda giapponese Maro, presentando anche una speciale linea di prodotti per la cura dei capelli.

Per quanto possa apparire bizzarro come accostamento, sono molte le aziende, in particolare quelle presenti sul territorio giapponese, che nel corso degli anni hanno iniziato a produrre prodotti per l’igiene personale sfruttando la popolarità di personaggi del mondo dell’animazione e del fumetto giapponese, basti pensare ad esempio a

Stavolta Maro, specializzata nella realizzazione di shampoo per uomini, ha pubblicizzato due dei suoi prodotti principali, il Maro 17 per rendere più resistenti i capelli, e il Maro 3D per renderli più voluminosi, con la speciale partecipazione di Monkey D. Luffy e Shanks il Rosso, in due illustrazioni inedite e fatte appositamente per la partnership, come potete vedere dal post di @newworldartur presente in fondo alla pagina. Come di consueto lasciate un commento qui sotto con le vostre opinioni.

