ONE PIECE: RED, Shanks ha una figlia, come hanno reagito i fan alla rivelazione?

Dopo Gold e Stampede, nel 2022 arriverà il quindicesimo film di ONE PIECE. Anch'esso, come i precedenti, avrà un sottotitolo composto da una sola parola, relativa a un colore. Il rosso sarà preponderante in ONE PIECE: RED e non soltanto perché l'imperatore Shanks il Rosso sarà uno dei personaggi fondamentali di questa storia.

Il trailer ufficiale di ONE PIECE: RED mostra il pirata tanto amato da tutti gli appassionati dell'opera e che purtroppo appare molto di rado, ma si viene a sapere anche che Shanks ha una figlia. Proprio questa ragazza sarà un altro personaggio cardine del film e sembra già apparire più del padre. Rufy e la sua ciurma interagiranno molto con lei e verremo a sapere quindi molto del suo passato.

Come hanno reagito i fan di ONE PIECE alla rivelazione della figlia di Shanks? I commenti sono stati prevalentemente indifferenti o negativi, per due motivi. Innanzitutto, il character design di Uta per molti è poco ispirato, oltre a essere estremamente simile a quello di Shoto Todoroki di My Hero Academia, che ha la stessa palette di colori per il volto e soprattutto i capelli a metà tra rosso e bianco. Altri semplicemente non accettano che Shanks abbia una figlia. Non mancano però i commenti positivi a favore di Uta, con tantissimi che vorrebbero che ONE PIECE: RED facesse parte del canon e che quindi il personaggio diventasse legittimo nella cosmogonia di ONE PIECE.