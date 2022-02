ONE PIECE RED: la singolare richiesta di Oda e nuovi dettagli sul film

Mentre in rete la community propone interessanti teorie e speculazioni riguardanti la nuova pellicola ambientata nell’universo narrativo ideato da Eiichiro Oda, ONE PIECE RED, continuano a trapelare informazioni ufficiali riguardanti la produzione, e il diretto quanto fondamentale coinvolgimento del mangaka nelle fasi più importanti.

Nonostante il contributo di Oda nemmeno ONE PIECE RED rientrerà nel canone della serie regolare, come avvenuto in precedenza per i quattordici lungometraggi finora pubblicati. Questo ovviamente non rende il lavoro degli animatori e del regista Goro Taniguchi più semplice e lineare, in quanto nel film saranno presenti anche interessanti riferimenti a scene ed eventi che Oda non è riuscito ad inserire nel manga.

Inoltre l'autore ha esplicitamente richiesto alla produzione di assumere un regista esterno alla realizzazione dell'anime, probabilmente per donare uno stile diverso ad una storia che si preannuncia particolarmente interessante. Un'altra richiesta, anche se non viene specificato se provenga nuovamente da Oda, riguarda la presenza di una donna tra i personaggi principali, e sappiamo già che si tratta della figura femminile legata a Shanks.

Ricordiamo infine che il film verrà portato in Italia da Anime Factory, come confermato dal loro augurio speciale, e vi lasciamo alle pagine promozionali di Shonen Jump dedicate a ONE PIECE RED.