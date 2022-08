ONE PIECE RED: nuovi sketch della piccola Uta firmati da Eiichiro Oda

L’attesa per ONE PIECE: RED si è tramutata in uno dei debutti più incredibili dell’intero franchise ideato da Eiichiro Oda. Mentre la nuova avventura dei Mugiwara continua ad ottenere successo e a raggiungere nuove sale in giro per il mondo, in rete arrivano nuovi sketch e dettagli su alcuni dei personaggi protagonisti della pellicola.

Dalle informazioni emerse dai vari materiali promozionali diffusi da TOEI Animation nei mesi scorsi, sono diversi gli aspetti importanti riguardo il personaggio di Uta. Il primo elemento fondamentale, e che spingerà gli stessi Mugiwara verso l’isola della musica, Elegia, è la popolarità raggiunta dalla ragazza grazie alle sue incredibili doti canore. In secondo luogo, Uta è la figlia dell’Imperatore Shanks il Rosso, altro personaggio centrale nel film, e di cui sono già emersi in rete dettagli molto interessanti.

Sappiamo inoltre che quando Shanks si recò al villaggio di Foosha, anni prima della narrazione presente, Uta e Luffy strinsero una grande amicizia, che verrà trattata negli episodi prequel di ONE PIECE: RED. Tornando ancora più indietro nel tempo, il sensei Oda ha voluto mostrare ai fan Uta in diverse età, realizzando gli sketch che potete vedere in calce, dove viene rappresentata ad un anno, e a quattro, cinque, sette e nove anni, quando incontrò Luffy.