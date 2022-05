ONE PIECE: RED, ci sarà una sorpresa per la Thousand Sunny, la nave prende vita

L'addio alla Going Merry è stato un momento cruciale per la storia di ONE PIECE. La ciurma di cappello di paglia ha solcato i mari per tanto tempo sul piccolo brigantino ricevuto in regalo, ma ormai era troppo danneggiata. Dopo un funerale in stile vichingo, ha fatto il suo ingresso nel cast la Thousand Sunny, nave ancora oggi in utilizzo.

Dalla fase finale della saga di Water Seven in poi, è stata la Thousand Sunny a portare i Mugiwara in giro per le varie isole. Ovviamente questo mezzo di trasporto fa capolino anche nei recenti film di ONE PIECE, compreso il prossimo, ONE PIECE: RED. Ci sarà però una sorpresa importante che potrebbe avere implicazioni di trama non indifferenti durante la prossima pellicola.

Infatti la Thousand Sunny comparirà, ma non soltanto nella sua forma di nave. Subirà una trasformazione che creerà Sunny-kun, una versione antropomorfizzata della polena a forma di sole della nave. Come si può vedere dai due tweet in basso con il personaggio riprodotto e con le bozze per il character design, la Thousand Sunny prenderà vita con la famosa testa a forma di sole a cui spunterà un corpo con braccia e gambe.

Sarà opera del Frutto del Diavolo di qualcuno oppure accadrà un imprevisto, oppure ancora si tratta di una creazione di Franky? Lo si saprà ad agosto nei cinema giapponesi ma anche in Italia quando Anime Factory proporrà il film nelle nostre sale.