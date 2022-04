ONE PIECE RED: una speciale versione di Shanks tra i gadget ufficiali del film

Il primo trailer ufficiale di ONE PIECE: RED ha rivelato informazioni centrali riguardo il ruolo che l’Imperatore Shanks il Rosso avrà nel corso della pellicola, e sulla misteriosa figura femminile che nelle scorse settimane è stata più volte rappresentata sui materiali promozionali pubblicati da Toei Animation: sua figlia Uta.

Nonostante il trailer, dove viene mostrata principalmente la vicinanza di Monkey D. Luffy con la stessa Uta, sono pochi i dettagli emersi da quei frame riguardo la storia che debutterà nei cinema giapponese il 6 agosto 2022. Per rendere quindi questa attesa meno pesante sono stati annunciati la serie di gadget esclusivi che sarà possibile ottenere effettuando il pre order dei biglietti.

A diffondere la novità è stata anche la pagina ufficiale di ONE PIECE sui social, col post riportato in calce alla notizia, dove attraverso un immagine vengono presentati tutti gli oggetti disponibili per l’iniziativa. Sarà possibile scegliere tra due set diversi, il primo garantirà un biglietto speciale e un set di quattro spille, il secondo invece avrà il biglietto e un peluche, un orso da collezione con il singolare design di Shanks, brandizzato ONE PIECE: RED e con il Jolly Roger dei Pirati del Rosso. Diteci cosa ne pensate nei commenti.

Per finire vi lasciamo ad una strana teoria riguardante l'identità della moglie di Shanks.