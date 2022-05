ONE PIECE: RED, la nuova spoilerosissima visual del film: possibile approdo su Netflix?

ONE PIECE: RED è il prossimo film ispirato alla saga di Eiichiro Oda, l'attuale manga più famoso e popolare al mondo. Il progetto cinematografico in cantiere a TOEI Animation si preannuncia davvero incredibile dal momento che vedremo sul grande schermo il ritorno di una nota figura, Shanks il Rosso.

Proprio l'Imperatore è stato uno dei protagonisti della scorsa Key Visual, una locandina apparsa tra i promo di Weekly Shonen Jump che altro non è che la rivista su cui è serializzato il manga di Oda sensei. Tra la pagine del magazine, tuttavia, sembrerebbe aver fatto la sua comparsa anche un'altra visual inerente al lungometraggio in questione, la stessa che potete apprezzare a dovere in calce alla notizia.

Come potete notare dalla locandina, dunque, in basso appare negli stessi colori dell'immagine promozionale anche una delle tavole con Rufy in Gear Fifth. Ovviamente questo non vuol dire che la nuova forma del protagonista farà la sua apparizione nel film, tuttavia si tratta di un indizio importante che, se confermato, getterebbe ulteriore hype nei confronti dell'attesissimo lungometraggio. La scan in questione, inoltre, reca con sé un ulteriore dettaglio, ovvero una data riconducibile all'8 giugno. In quella data, inoltre, è prevista la settimana geek di Netflix dedicata al segmento dell'animazione.

Che il colosso americano sia interessato all'acquisizione di ONE PIECE: RED? Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprirlo. Nel frattempo diteci cosa ne pensate con un commento qua sotto.