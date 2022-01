ONE PIECE: RED, spuntano le foto delle sceneggiature del film

ONE PIECE: RED sarà il prossimo film della saga. A qualche anno di distanza da Stampede, arriva l'ennesimo lungometraggio dedicato a Rufy e alla sua ciurma. A differenza del passato, stavolta il nome fa già presagire subito chi sarà uno degli elementi principali della pellicola: l'imperatore Shanks il Rosso.

Anche senza anteprime, questo collegamento sarebbe stato abbastanza ovvio per tutti i fan di ONE PIECE, dato che il colore rosso si ricollega perfettamente a questo che è uno dei pirati più forti di tutti i mari. Su cosa si concentrerà la storia di ONE PIECE: RED però ancora non si sa, dato che manca ancora parecchio all'uscita del film. Né trailer né altre anticipazioni finora sono trapelate, ma lo staff di Toei Animation non è di certo con le mani in mano.

La pagina Twitter di Scotch Informer, sempre ben informata su tutto ciò che accade sul mondo di ONE PIECE, ha pubblicato una foto abbastanza eloquente. Nell'immagine del tweet in basso appaiono tre quaderni che contengono la sceneggiatura di ONE PIECE: RED. Il film è ormai in fase di produzione e ci vorrà ancora qualche mese prima che i giapponesi possano vederlo al cinema, mentre in Italia sarà necessario aspettare un lasso di tempo maggiore.

Sappiamo però che sarà Anime Factory a portare ONE PIECE: RED in Italia al momento giusto.